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Уникальный природный объект под угрозой: на Куяльнике произошел оползень

Уникальный природный объект под угрозой: на Куяльнике произошел оползень
фото: Дмитрий Жданов Facebook

24 мая 2025 года во время геологической экспедиции на Куяльницком лимане в Одесской области ученые зафиксировали последствия масштабного оползня, который представляет потенциальную опасность для посетителей. Об этом сообщил одесский историк и педагог Дмитрий Жданов на своей странице в Facebook. Уникальная природная достопримечательность региона, привлекающая туристов и исследователей, постепенно превращается в зону риска из-за геологических процессов, требующих внимания властей и общественности, пишет edinaya-odessa.org.

По словам Жданова, живописные пейзажи Куяльника скрывают нестабильные участки, где происходят обрушения скал. Фотографии, опубликованные в его посте, демонстрируют, как от склона откололся крупный фрагмент породы, а часть скалы обвалилась вниз, создавая угрозу для тех, кто находится поблизости. В комментариях под публикацией местные жители уточнили, что оползень произошел полтора года назад, что указывает на продолжающуюся нестабильность склона. Это подчеркивает необходимость проведения мониторинга и мер по предотвращению подобных явлений в будущем.

Куяльницкий лиман давно известен как жемчужина Одесской области, привлекающая не только любителей природы, но и ученых, изучающих геологические и экологические процессы. Однако участившиеся природные инциденты, такие как оползни, могут снизить безопасность этого места для туристов и исследователей. Эксперты подчёркивают необходимость постоянного мониторинга геологических процессов в районе лимана, а также призывают к осторожности всех, кто посещает эти территории. Своевременное реагирование на такие изменения ландшафта может предотвратить трагедии и сохранить уникальную природную зону для будущих поколений.

Дмитрий Жданов подчеркнул, что подобные явления требуют внимания не только ученых, но и городских властей, чтобы предотвратить возможные происшествия.
  • 29-05-2025, 21:55
  • DTV
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