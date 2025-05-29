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Купальный сезон стартует первого июня

Купальный сезон стартует первого июня
фото: пресс-центр МВД ПМР

Начнут работу девять спасательных постов. Купаться безопасно можно будет только на пляжах, где дежурят спасатели.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, в этом году откроются два пляжа – в столице и по одному – в других городах.

Сотрудники ГУпЧС будут дежурить на спасательных постах ежедневно с 9:00 до 21:00.

Посты будут укомплектованы всем необходимым оборудованием.
  • 29-05-2025, 21:59
  • DTV
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