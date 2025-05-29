Депутаты Комитета по социальной политике и здравоохранению предложили внести изменение в закон «О занятости населения». Цель – уточнить понятие «вакантная должность», чтобы работодатели четко понимали, какие сведения о вакансиях нужно представлять в территориальные органы Единого госфонда соцстрахования.
Как передает пресс-служба АС ПМР, поводом для разработки инициативы стал запрос Прокурора ПМР. На практике возникают вопросы, следует ли считать должность, которая занята совместителем по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, вакантной, и вправе ли работодатель принимать на нее другого работника, для которого она будет основным местом работы.
Проектом закона предлагается прописать, что вакантная должность или свободное рабочее место – это предусмотренная штатным расписанием должность служащего или профессия рабочего, на которую не принят работник по трудовому договору. Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в первом чтении.
Вторая депутатская инициатива касается нагрузки педагогов и руководящих работников организаций образования всех типов и видов. Урегулировать этот вопрос было решено после рабочего совещания, проведенного Комитетом с представителями Правительства, Минпроса, Минсоцзащиты и Счетной палаты по поводу объема часов работы воспитателей и учителей в городах и селах республики. Изменения депутаты предлагают внести в закон «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих».
Согласно законодательству, продолжительность рабочего времени педагогам устанавливается в зависимости от должности или специальности с учетом особенностей труда. Разрешена работа по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности. В связи с отсутствием квалифицированных кадров педагогическая нагрузка может устанавливаться свыше 1,5 ставки, но не более 2 ставок. Депутаты Комитета по соцполитике предложили установить нагрузку в размере не более 2 ставок в течение учебного года.
Руководящим же работникам организаций образования помимо основной работы предложено разрешить преподавать или вести кружки с нагрузкой, не превышающей 1-й ставки в течение учебного года. Сейчас закон разрешает не более чем 0,5 педагогической ставки. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении на очередном пленарном заседании Верховного Совета. В случае принятия срок вступления в силу законопроекта предлагается установить с 1 сентября 2025 года.
Ко второму чтению профильный комитет подготовил пакет законопроектов, изменяющих порядок назначения и выплаты некоторых пособий по материнству и детству. В первом чтении депутаты проголосовали за то, чтобы установить размер единовременного пособия при рождении и усыновлении ребенка в расчетных уровнях минимальной заработной платы. Ко второму чтению поправками депутаты Комитета предлагают установить в расчетных уровнях минимальной заработной платы и размер единовременного пособия при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет или детей, являющихся братьями и (или) сестрами. Предложено добавочную сумму при усыновлении перевести в РУ МЗП (на первого ребенка это сумма 3 680,8 руб., при усыновлении второго и последующих детей – 4 406,8 руб.). В случае принятия поправок единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет или детей, являющихся братьями и (или) сестрами, будет составлять единый размер: 2 844 РУ МЗП, это 30 430,8 руб. (при усыновлении первого ребенка) и 2 912 РУ МЗП, это 31 158,4 руб. (при усыновлении второго и последующих детей).
Другой поправкой Комитета по соцполитике предложено уточнить сроки регистрации по месту пребывания получателя пособия при рождении, усыновлении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2 лет. Регистрация по месту пребывания должна быть от 1 года. Решение по данным поправкам примет депутатский корпус на пленарном заседании при рассмотрении пакета законопроектов во втором чтении.