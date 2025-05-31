Сельское хозяйство – не просто отрасль экономики, а основа стабильности и продовольственной безопасности Приднестровья. Именно эта сфера формирует значительную часть экспортного потенциала республики, создает рабочие места. В последние годы агропромышленный комплекс Приднестровья демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на климатические вызовы, ограниченные ресурсы и глобальные экономические риски. Представленные Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов данные за 2018-2024 годы позволяют наглядно проследить динамику аграрного производства и выделить приоритетные направления государственной поддержки, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2024 году составил 4,3 млрд рублей – это значение близко к уровню предыдущего года (4,4 млрд руб.) и лишь немного уступает рекордному 2021 году (4,6 млрд руб.). Поддержание стабильного объема продукции свидетельствует о высокой адаптивности аграриев к изменяющимся условиям. При этом экспорт продовольственных товаров и сырья за рубеж остается на стабильном уровне – около 159 млн долларов США, что подтверждает конкурентоспособность приднестровской продукции на внешних рынках. Такой результат был достигнут в том числе благодаря увеличению посевных площадей, которые в 2024 году достигли 214,4 тыс. га, а также активному развитию систем мелиорации. Орошаемая площадь за семь лет увеличилась более чем втрое и составила почти 36 тыс. га.
В условиях климатической нестабильности урожайность сельхозкультур колебалась: если в 2020 году она достигла критически низкого уровня (всего 18 ц/га зерновых), то уже в 2021-м, благодаря благоприятным погодным условиям и технологической дисциплине, был зафиксирован рекорд – 51,6 ц/га. В 2024 году урожайность составила 40,4 ц/га, что также является достойным результатом. Одновременно продолжалась работа над обновлением многолетних насаждений. В 2018 году большая часть старых садов (61%) подлежала раскорчевке, тогда как в 2024 году этот показатель снизился до 36%. Увеличилась доля молодых плодоносящих насаждений – с 29% до 39%, что отражает стратегический подход к развитию садоводства и инвестиции в будущие урожаи.
Аналогично устойчивую позитивную динамику демонстрирует животноводство, особенно молочное направление. Поголовье коров с 2016 года увеличилось на 1,2 тысячи голов и составило 3,6 тысячи к концу 2024 года. При этом среднегодовой надой на одну корову вырос практически в два раза – с 3 268 кг до 5 742 кг, что свидетельствует об эффективности господдержки молочного животноводства. Фермеры за счет льготных кредитов и субсидий обновили дойное стадо, модернизировали производственную базу и внедрили передовые методы кормления и содержания животных. Общий объём производства молока достиг 20,3 тысячи тонн, а производство мяса (в живом весе) превысило 12,6 тысячи тонн – это максимальные значения за последние годы.
Вместе с тем, весна 2025 года стала серьезным испытанием для сельского хозяйства. Аномальные погодные условия поставили под угрозу посевы ключевых культур. В связи с этим Председатель Правительства Александр Розенберг подчеркнул необходимость переосмысления сроков проведения полевых работ, отметив, что в ряде случаев именно более поздние сроки посева позволили получить лучшие результаты. По его словам, «ситуация, сложившаяся в аграрном секторе, вызывает серьезную обеспокоенность».
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов, отметил Премьер, государственная помощь аграриям должна оказываться по четко обозначенным критериям, с учетом технологических параметров и реальных потерь. Разработка нового механизма адресной поддержки поручена Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов. Важным элементом новой модели станет анализ ущерба не в рамках одного года, а в разрезе нескольких сельхозциклов, что позволит создать более устойчивую и справедливую систему поддержки. Ключевую роль в этом процессе сыграет учет агрономических характеристик, таких как фаза плодоношения, вид культур, тип почв и технология возделывания.
Таким образом, развитие сельского хозяйства Приднестровья продолжается, несмотря на объективные трудности. Анализ статистических данных и текущих вызовов показывает, что аграрии, при поддержке государства, готовы адаптироваться, искать новые решения и выстраивать работу с опорой на научно обоснованные методы. Именно такой подход позволит сохранить стабильность отрасли и обеспечить продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе.