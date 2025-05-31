На юге Одесской области аграрии активно адаптируются к изменению климата, переходя на выращивание альтернативных культур, таких как миндаль, который демонстрирует высокую устойчивость и рентабельность. Об этом рассказал агроном Владимир Балабан, владелец плодовых садов. Миндаль становится перспективным решением для региона, где традиционные культуры, такие как черешня и абрикос, страдают от засухи и нестабильных погодных условий, теряя до 70% урожая, пишет edinaya-odessa.org.
Миндаль отличается неприхотливостью и способностью адаптироваться к сложным климатическим условиям юга Одесщины. Эта культура не требует плодородных почв, быстро приживается и обладает высокой силой роста. Она устойчива к засухе, обильным осадкам и даже граду, что делает ее идеальной для региона, где погодные аномалии становятся нормой. В отличие от других плодовых культур, миндаль не нуждается в обязательном орошении или интенсивной химической обработке, что снижает затраты фермеров и повышает экономическую эффективность производства.
По словам Владимира Балабана, миндаль обеспечивает стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях, что выгодно отличает его от более уязвимых культур. Это делает его привлекательным для местных аграриев, стремящихся минимизировать риски, связанные с климатическими изменениями. Однако эксперт предостерег, что успех выращивания миндаля зависит от качества саженцев. На рынке встречаются недобросовестные продавцы, поставляющие низкосортный посадочный материал, что может привести к потере времени и инвестиций. Аграриям советуют тщательно выбирать поставщиков и проверять сертификаты качества.