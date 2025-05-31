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В Республиканском центре инвалидов прошел турнир по бочче

В Республиканском центре инвалидов прошел турнир по бочче
Фото: сайт госадминистрации г.Тирасполя

В Республиканском спортивном центре инвалидов состоялся турнир по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и интеллектуальными нарушениями. Это важное событие стало очередным шагом в деле развития инклюзивного спорта, привлекая внимание общества к возможностям и достижениям людей с ограниченными возможностями здоровья.

Яркое и эмоциональное спортивное мероприятие собрало участников, для которых спорт – не просто увлечение, а способ самореализации, общения и преодоления барьеров.

Соревнования проходили в атмосфере дружбы, взаимной поддержки и стремления к победе. Участники продемонстрировали высокую концентрацию, стратегическое мышление и волю к результату, сообщается на сайте тираспольской госадминистрации.

Бочча – игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг, петанк и боулз.

Это не просто игра, а признанный паралимпийский вид спорта, где важна каждая мелочь: точность броска, расчёт траектории и контроль над мячом. Все спортсмены достойно проявили себя, подарив зрителям и самим себе массу впечатлений и доказав, что границ возможностей не существует!

Победители турнира были награждены грамотами и памятными призами.

Спортивный центр продолжает создавать условия для активной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, расширяя горизонты спорта в республике. Здесь регулярно проводятся тренировки, мастер-классы и соревнования, направленные на социальную адаптацию, укрепление здоровья и развитие лидерских качеств. Такие инициативы не только способствуют вовлечению в спорт, но и формируют общество, открытое к разнообразию и равным возможностям.

  • 31-05-2025, 10:02
  • DTV
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