Президент Украины Владимир Зеленский своим указом перенес День защиты детей с 1 июня на 20 ноября. Свое решение он объяснил реализацией положения Конвенции о защите прав детей и тем фактом, что Всемирный день ребенка приходится на 20 ноября, передает rbc.ru.
День, когда принято привлекать внимание к проблемам несовершеннолетних, отмечается в разных странах мира, однако даты не совпадают. В России, некоторых государствах, которые входили в состав СССР, бывшей Югославии, Китае, Болгарии существует Международный день защиты детей, утвержденный в 1949 году решением Международной демократической федерации женщин.
В ряде стран Западной Европы (Франции, Нидерландах, Дании) день ребенка приходится на 20 ноября. Эта дата объясняется тем, что 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка.
Собственные даты праздника есть у Бразилии, Германии, Швейцарии, Австрии, Турции. В США Национальный день защиты детей приходится на второе воскресенье июня. Там считают, что саму идею праздника придумал священник Чарльз Леонард из Массачусетса еще в 1856 году.