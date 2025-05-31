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В Бендерах прошел финальный этап турнира «Спортивная смена – 2025» среди школьников

В Бендерах прошел финальный этап турнира «Спортивная смена – 2025» среди школьников
фото: bendery.gospmr.org

Семь команд - победителей районных и городских этапов встретились в финале турнира «Спортивная смена – 2025» в Бендерах. Бег 100 м, прыжок в длину с разбега, шведская эстафета – в этих дисциплинах лучшие школьники 7-8 классов от Каменки до Слободзеи боролись за звание республиканских чемпионов, сообщается на сайте Министерства просвещения республики.

Перед началом состязаний к участникам обратилась министр просвещения Светлана Иванишина. Глава ведомства поблагодарила организаторов и наставников за развитие спортивного духа у юных приднестровцев.

«За плечами упорные тренировки, преодоление трудностей и, конечно, дружба, которая рождается на спортивной площадке. Особые слова благодарности педагогам, тренерам, организаторам, которые вложили силы, душу и время, чтобы это мероприятие стало ярким и запоминающимся событием», - отметила министр.

Каждая команда к финальному этапу прошла серьезную подготовку. Золото завоевали спортсмены из столичной школы № 12. Серебро у учащихся Дубоссарской гимназии № 1. Бронзовыми призерами стали школьники из Бендерской гимназии № 1.
  • 31-05-2025, 10:28
  • DTV
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