35 лет назад, 2 июня 1990 года, депутаты сел, районов и городов левобережной Советской Молдавии и города Бендеры собрались на I съезд депутатов всех уровней. В село Парканы Слободзейского района прибыли 673 делегата съезда. На территории Советского Союза подобного еще не было, вспоминают историки, пишет пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«С мая 1989 года по март 1990-го прошло три Съезда народных депутатов СССР (высший орган государственной власти в Советском Союзе с 1989 года), которые стали огромным событием в политической жизни страны. И когда в 1990 году встал вопрос об организованном противостоянии прорумынски настроенным националистам, которые пришли к власти в Молдове, в Приднестровье решили по аналогии провести свой съезд народных депутатов. На него было делегировано 673 депутата - от сельсоветов до народных депутатов СССР», - отмечало в одной из своих статей информационное агентство «Новости Приднестровья».
В Парканах депутаты всех уровней собрались спустя 10 дней после того, как в Кишиневе толпа националистов избила приднестровских депутатов Верховного Совета МССР. Таким образом, I съезд депутатов всех уровней Приднестровья был своеобразным ответом на агрессивные националистические настроения Народного фронта Молдовы. При подготовке к этому важному политическому событию депутаты сельских и районных советов проводили встречи с жителями. В то же время на предприятиях проходили забастовки против введения в МССР законов о повсеместном использовании молдавского языка и переводе его на латинскую графику. Не обходилось без столкновений, так как на стороне Народного фронта Молдовы были многие главы приднестровских сел.
Съезд в Парканах был посвящен как идеологическим, так и экономическим вопросам. Действительно, на фоне крушения существовавших связей между субъектами СССР, в условиях все более ухудшающейся экономической ситуации и масштабного общественно-политического кризиса приднестровцам предстояло самостоятельно решать все жизненно важные вопросы, сообщает Приднестровский исторический портал.
На I съезде 2 июня 1990 года была принята Декларация о социально-экономическом развитии Приднестровья и избран Координационный совет под председательством будущего Президента ПМР Игоря Смирнова, на тот момент возглавлявшего Тираспольский городской Совет.
Декларация помимо экономических аспектов содержала важнейшие политические нормы построения государства (передача власти Советам народных депутатов, разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, аполитичность должностных лиц любого уровня всех ветвей власти). Документ закреплял некоторые права и свободы граждан (политический плюрализм, равенство национальностей, свободное развитие культуры и языков, свобода национального самоопределения личности), ставшие впоследствии основой конституционного строя в ПМР. В Декларации съезда содержалось положение о том, что важнейшие вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни должны выноситься на референдум.
Исходя из отсутствия каких-либо гарантий защиты гражданских прав со стороны официальных государственных органов МССР, съезд рекомендовал поставить на местные референдумы вопрос о целесообразности в перспективе образования Приднестровской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Молдавской ССР.
2 июня 1990 года I Съезд депутатов всех уровней Приднестровья заложил основы государственности Приднестровской Молдавской Республики, решение о создании которой было принято спустя 3 месяца – 2 сентября 1990 года.
К делегатам I и II съездов депутатов всех уровней Приднестровья обратился Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов:
«Уважаемые депутаты, от всего народа Приднестровья благодарю вас за мужество и стойкость, которые вы проявили 35 лет назад, отстаивая право приднестровцев говорить на родном языке. Многие из вас и сейчас в рамках Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета ПМР продолжают защищать интересы приднестровского народа и нашего государства внутри и за пределами республики.
35 лет назад в условиях политического давления и зачастую с риском для жизни вы смогли переломить систему, начать новый путь и дать шанс жителям Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Каменки, Григориополя, Дубоссар, Слободзеи и сельских населенных пунктов остаться полноценными гражданами в своем государстве. Встав на защиту интересов избирателей, депутаты всех уровней действовали в рамках законодательного поля, не нарушив советские законы.
Благодаря вашему мужеству Приднестровская Молдавская Республика живет и развивается уже почти 35 лет. Желаю вам здоровья и мира над головой».
Съезд депутатов всех уровней в Приднестровье – это коллегиальный совещательный орган представительной власти, в работе которого принимают участие депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, городских, районных, сельских и поселковых Советов. Съезд депутатов всех уровней созывается по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики республики. Руководит работой съезда Председатель Верховного Совета ПМР.
За 35 лет в Приднестровье состоялось 7 съездов депутатов всех уровней: в 1990, 1991, 1995, 2006 и 2024 годах. Подробнее о них – в карточках, подготовленных пресс-службой Верховного Совета ПМР.