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По данным УГАИ

По данным УГАИ
фото: пресс-центр МВД ПМР

С 23 по 29 мая сотрудники ГАИ задержали 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Семь нарушителей выявили в Тирасполе, шесть – в Слободзее, три – в Рыбнице, по два – в Бендерах и Дубоссарах.

Одиннадцать пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три водителя на СИМах (средствах индивидуальной мобильности) отправились в путь под градусом. Согласно ст. 12.8-1 КоАП ПМР они заплатят штраф в размере 2760 рублей ПМР.

Один автолюбитель сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Пять автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Вчера, 13:21
  • DTV
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