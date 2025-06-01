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В Молдове вступили в силу новые правила проверки технического состояния транспортных средств

В Молдове вступили в силу новые правила проверки технического состояния транспортных средств
источник фото: 1984.md

С 1 июня 2025 года в Республике Молдова действуют новые правила периодической проверки транспортного средства на пригодность к эксплуатации. Изменения, введенные с целью сокращения расходов водителей и стимулирования обновления автопарка, касаются частоты проверок в зависимости от типа и возраста автомобиля, пишет noi.md.

Согласно новым правилам:

Личные автомобили сроком выпуска до 10 лет должны будут проходить техосмотр раз в два года, а не ежегодно, как раньше.

Автомобили, используемые для общественного транспорта, такси, машины скорой помощи и учебные автомобили будут проходить проверку ежегодно, а не каждые шесть месяцев.

Мотоциклы и прицепы весом до 750 кг будут проходить техосмотр раз в два года.

Водители и транспортные операторы приветствуют изменения, которые позволят сэкономить деньги и упростить администрирование. Однако технические инспекторы утверждают, что объем работы существенно не уменьшится, поскольку на дорогах все еще остается много автомобилей старше 10 лет, которые по-прежнему подлежат ежегодной проверке.

По мнению Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), новые правила помогут повысить безопасность дорожного движения и стимулировать использование современных автомобилей.

В период с 1 января по 29 мая 2025 года 8559 водителей были оштрафованы сотрудниками INSP за отсутствие технического ремонта. Штраф за это нарушение может достигать 600 леев.
  • Вчера, 13:24
  • DTV
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