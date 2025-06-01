Dnestr.TV

 
0

Спортивный турнир по джиу-джитсу

Спортивный турнир по джиу-джитсу

В Бендерской специализированной школе спорта им Баданова прошел турнир по джиу-джитсу. Организаторами спортивного турнира выступили: Общественная организация "Объединение участников боевых действий г. Бендеры "Боевые братья", ОО отдельный Бендерский казачий округ Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, а также Общественная организация "Бендерский союз "Память".

Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в ВОВ и памяти погибшим защитникам отечества. Около 80-ти участников из разных городов республики, разных возрастов и весовых категорий, принимали активное участие в турнире и усердно боролись за победу.

На самые красочные и запоминающиеся моменты турнира вы можете посмотреть в нашем материале.

  • Вчера, 13:27
  • DTV
  • Просмотров: 142
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Пляжи Одессы проверяют перед курортным сезоном 2025
  • Skype навсегда прекратил работу, а Microsoft переводит ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Пляжи Одессы проверяют перед курортным сезоном 2025
  • Skype навсегда прекратил работу, а Microsoft переводит ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM