В Бендерской специализированной школе спорта им Баданова прошел турнир по джиу-джитсу. Организаторами спортивного турнира выступили: Общественная организация "Объединение участников боевых действий г. Бендеры "Боевые братья", ОО отдельный Бендерский казачий округ Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, а также Общественная организация "Бендерский союз "Память".
Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в ВОВ и памяти погибшим защитникам отечества. Около 80-ти участников из разных городов республики, разных возрастов и весовых категорий, принимали активное участие в турнире и усердно боролись за победу.
На самые красочные и запоминающиеся моменты турнира вы можете посмотреть в нашем материале.