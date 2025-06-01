На заседании Правительства говорили об итогах проведенных проверок в четырех оздоровительных детских лагерях: «Виктория», «Днестровские зори», «Спартак» и Дубоссарский оздоровительный лагерь. Первый заезд, за исключением «Спартака», где традиционно принимают детей в середине месяца, начнется 7 июня.
Как передает пресс-служба Правительства, министр просвещения Светлана Иванишина доложила о выявленных нарушениях и готовности к приему детей. Отрицательным лидером по числу замечаний в этом году вновь является лагерь «Виктория», где выявлен ряд серьезных недочетов. Так, специальная комиссия рекомендовала провести генеральную уборку всех корпусов, предназначенных для размещения детей. Отдельно министр отметила, что договоры на поставку продуктов питания оздоровительный лагерь заключил лишь частично. Также сотрудники не прошли медицинский осмотр, а медпункт остается неукомплектованным. По итогам выезда комиссия сделала вывод о неготовности лагеря к приему детей и потребовала устранить все замечания в кратчайшие сроки – до 3 июня.
Уже завтра Светлана Иванишина лично посетит лагерь «Виктория», чтобы удостоверится в устранении недочетов. Только в этом случае путевки в оздоровительный лагерь будут допущены к реализации.
Что касается Дубоссарского оздоровительного лагеря, то там нарушений не выявлено. Территория и жилые корпуса проверены и признаны готовыми, кухонный блок соответствует санитарным нормам, на первые два заезда уже завезены продукты длительного хранения. Медицинский пункт оснащен всем необходимым. Лагерь готов к приему детей и может обеспечить им безопасный отдых. 7 июня здесь примут первых отдыхающих.
В лагере «Днестровские зори» пока не завершен ремонт крыши в столовой, однако в целом лагерь признан готовым к началу смены. Все сотрудники прошли медосмотр, медпункт оборудован. Вместе с тем, до 7 июня специалисты СЭС планируют провести повторный забор воды, так как первичный анализ показал незначительные отклонения от нормативов.
Лагерь «Спартак» также не получил серьезных замечаний. Большинство ранее выявленных нарушений устранены, однако остаются вопросы, касающиеся безопасности эксплуатации электроустановок. Проверка качества воды в лагере будет проведена дополнительно, связано это с тем, что первый заезд в «Спартаке» запланирован на 17 июня.
По поручению Президента для всех школьников, которые будут отдыхать этим летом в оздоровительных лагерях, организуют выездные экскурсии в музеи республики.
Подводя итог, Премьер Александр Розенберг подчеркнул, что детские оздоровительные учреждения остаются востребованными среди населения республики. Однако ситуация в лагере «Виктория» вызывает серьезную обеспокоенность, так как нарушения там носят системный характер и повторяются из года в год.
«Привычка ставить государство в безвыходное положение приводит к расхлябанности. Все лагеря получили предоплату, чтобы своевременно подготовиться к заездам. Мы вправе требовать от них соблюдения стандартов и ответственного отношения к детям», — считает Александр Розенберг.
Контроль за подготовкой лагерей к летней оздоровительной кампании продолжается. Правительство нацелено на обеспечение безопасного, организованного и качественного отдыха детей в летний период.