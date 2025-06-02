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Внутренний госдолг Молдавии с начала года увеличился почти на 10 процентов

Внутренний госдолг Молдавии с начала года увеличился почти на 10 процентов
источник фото: comunist.md

Внутренний госдолг Молдавии с начала 2025 года увеличился на 280 миллионов долларов, что составляет 9,88%, сообщает ria.ru ссылаясь на минфин республики.

"По состоянию на 31 мая 2025 года внутренний государственный долг по номинальной стоимости по сравнению с ситуацией на начало года увеличился на 4817,7 миллиона леев (279,78 миллиона долларов) и составил 48778,9 миллиона леев (2,83 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.

Поясняется, что изменение внутреннего государственного долга произошло за счет увеличения выпуска государственных ценных бумаг на первичном рынке и через электронную платформу, а также выкупа конвертированных ценных бумаг.

Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

  • Сегодня, 11:44
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