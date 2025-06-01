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В Бендерах с начала года на свет появились пять пар близнецов
Фото: © Shutterstock/источник:life.ru
С начала года в Бендерском Управлении ЗАГС зарегистрировали больше 170 новорожденных. 82 девочки и 89 мальчика, среди них — 5 пар близнецов, сообщает телеграм-канал «Бендеры Инфо».
Большинство мам стали родителями до 35 лет, есть молодые мамы в возрасте 42, 43 и 45 лет.
Артур, Максим, Иван, Владимир, Михаил, Мирон - такими именами чаще всего называли мальчиков.
Среди имен девочек популярны Ксения, Анна, Алиса, Виктория, Екатерина, Людмила и Ольга.
- Сегодня, 11:50
- DTV
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