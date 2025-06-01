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ГТК ПМР представила информационную картину недели
Фото: novostipmr.com
ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР
Основное за минувшую неделю (26 мая-1 июня) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
- изъяты 460 сигарет производства РМ, которые были незаконно ввезены в Приднестровье без уплаты таможенных платежей и налогов;
- пресечены попытки перемещения помимо таможенного контроля партии ванильного сахара (более 40 кг) и живых утят (178 шт.);
- на ТПП «Бендеры (Варница)» водитель авто сокрыл под капотом автомобиля 18 кг кофе в зернах и 10 кг кофейного напитка и не задекларировал почти 90 кг аналогичного товара, перемещаемого в салоне авто;
- выявлены попытки недекларирования более 12 кг этикеток, почти 50 ед. ветпрепаратов и премиксов, товаров народного потребления;
- выявлены 13 фактов недостоверного указания сведений о ввозимых грузах, что повлекло занижение таможенных платежей на общую сумму более 24 000 руб.;
- зарегистрированы 14 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
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