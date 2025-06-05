С 12 по 17 июня Приднестровский республиканский банк (ПРБ) проведёт акцию «Монетная неделя 2025».
Разменные монеты, эмитированные Центробанком, можно обменять на банкноты или зачислить на свой банковский счёт во всех коммерческих банках республики, пишет novostipmr.com.
В акции, впервые проведённой в 2024 году, приняли участие 3845 человек, которые предъявили к обмену в коммерческих банках во всех районах республики 2 569 523 монеты разного достоинства, включая изношенные и непригодные для дальнейшего обращения.
«Активное участие граждан и банковских работников в мероприятии позволило возвратить в оборот разменные монеты, скопившиеся у граждан, выявить изношенные и негодные монеты, а также сократить расходы на производство новых монет. Общая сумма обменянной разменной монеты составила 457 808 рублей. Вес сданной в коммерческие банки мелочи достиг порядка 5,5 тонн», - сообщили в ПРБ.
Приднестровцев призвали вновь принять активное участие в «Монетной неделе» и без уплаты комиссии обменять в коммерческих банках по всей территории республики излишки неиспользуемых монет. Количество обмениваемых монет не ограничено. Приёму подлежит вся разменная монета ПРБ, находящаяся в обращении, включая потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверлённые монеты.
Предварительно желательно рассортировать монеты по номиналу, что позволит облегчить труд банковских работников и дать им возможность обслужить большее количество граждан.