Заседание Объединённой контрольной комиссии (ОКК) не проводится должным образом вторую неделю подряд. Причина – неурегулированные вопросы, связанные с работой СМИ при ОКК. У приднестровской и молдавской делегаций разные позиции по некоторым моментам, из-за этого не открывается должным образом заседание (как положено по регламенту) и не заслушиваются доклады Объединённого военного командования. А это – главный источник информации о ситуации в Зоне безопасности, сообщает novostipmr.com.
«Молдавская сторона пытается сорвать уже второе заседание ОКК. Нам не совсем понятны её тезисы при формировании требований к деятельности пресс-центра при ОКК и аккредитованным СМИ. По регламенту работы ОКК, если стороны не могут прийти к согласованным действиям по тому или иному вопросу, формируется особое мнение сторон и ОКК переходит к рассмотрению следующего вопроса», – сообщил глава приднестровской делегации Олег Беляков.
Однако к рассмотрению вопросов повестки дня членам комиссии перейти так и не удаётся.
«Мы вторую неделю не можем заслушать доклад об обстановке в Зоне безопасности. Это является, конечно, очень контрпродуктивным», – добавил Беляков.