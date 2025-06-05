Руководство Правительства приняло участие в сессии Верховного Совета. На пленарном заседании рассмотрели порядка 30 законопроектов, ряд которых был предложен высшим органом исполнительной власти. Некоторые инициативы Правительства были поддержаны парламентариями в первом и втором чтениях.
Так, во окончательном чтении принят проект Закона «О государственной пошлине». Он освобождает научные организации и физических лиц, выполняющих исследования по государственному заказу, от уплаты пошлины при регистрации селекционных достижений. Документ направлен на сохранение научно-технического потенциала и развитие науки в республике, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Напомним, ранее освобождались от уплаты госпошлины только государственные и муниципальные учреждения, которые финансировались из бюджета. Однако после перевода научно-исследовательского института в иную организационно-правовую форму, учреждение утратило возможность пользоваться данными преференциями. Чтобы снизить затраты, связанные с регистрацией селекционных достижений, которые ложатся дополнительным бременем на НИИ, Правительство инициировало внесение изменений в Закон «О государственной пошлине». Также данные меры позволят установить равные условия для всех исполнителей научного заказа, выполняемого по инициативе государства.
Закон вступит в силу со дня его подписания Президентом.