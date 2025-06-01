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Глава Пентагона: США пересмотрят структуру размещения военных по миру

Глава Пентагона: США пересмотрят структуру размещения военных по миру
Фото: Yves Herman / Reuters

США планируют пересмотреть структуру размещения своих вооруженных сил по всему миру, чтобы адаптировать ее к текущим задачам, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, среди приоритетных задач новой администрации — защита южной границы США и обеспечение сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет kommersant.ru.

«Ответственным подходом для США станет продолжение пересмотра (структуры.— "Ъ") размещения наших сил»,— сказал глава Пентагона журналистам на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

США сосредоточатся на защите южной границы, уточнил господин Хегсет. По его словам, новая администрация планирует ее закрыть, чтобы остановить незаконное проникновение на территорию страны. Пит Хегсет также заявил, что США намерены больше внимания уделять безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Пентагон рассматривает возможность вывода 4,5 тыс. военнослужащих из Южной Кореи и перемещения их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая остров Гуам. Телеканал NBC News также сообщал, что США обсуждают возможность сокращения числа американских военнослужащих в Европе, чтобы усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.
  • Вчера, 19:25
  • DTV
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