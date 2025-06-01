В Государственном таможенном комитете продолжает успешно функционировать Электронная таможня. Ее развитие находится в фокусе особого внимания службы, поскольку напрямую сопряжено с вопросами ускорения и упрощения таможенных формальностей.
Сегодня цифровые процессы охватывают преимущественную часть импортно-экспортных операций республики. С начала года подразделениями электронного декларирования выпущено более 42 тыс. электронных деклараций. Это 84% из общего массива ТД, оформленных в 2025 году. Электронные декларации подаются юридическими лицами при заявлении всех таможенных процедур, предусмотренных Таможенным кодексом ПМР, крестьянско-фермерскими хозяйствами при импорте и экспорте товаров, а также в ряде случаев – физическими лицами, сообщается пресс-службой ГТК ПМР.
Технологии электронного декларирования, авторегистрации и автовыпуска стали частью ежедневной практики, привычной для участников ВЭД, и для брокеров, и для таможенников. За 5 месяцев текущего года без участия инспектора зарегистрировано и выпущено 53% таможенных деклараций, среднее время их оформления составило до 2 минут. В эту статистику входят поставки с низким уровнем риска.
Что касается грузов, требующих более пристального внимания и контроля со стороны таможни с учетом важности обеспечения экономической безопасности республики и полноты взимания таможенных платежей, среднее время их выпуска составляет 1 час для импорта и 8 минут - в отношении экспорта. Такие показатели стали возможны благодаря автоматизации процессов и перевода части таможенных операций в электронный формат.
Первостепенная задача Электронной таможни – обеспечить простоту, скорость и удобство таможенного оформления для законопослушного бизнеса. Это особенно важно в условиях, когда внешнеторговая деятельность республики испытывает влияние комплекса негативных факторов. Поэтому специалисты ГТК в постоянном режиме работают над улучшением уже функционирующих технологий и внедрением новых решений.
В настоящий момент проводится работа по запуску сервиса «Архив документов». Он исключит необходимость повторного предоставления в таможенный орган товаросопроводительных и коммерческих документов, которые ранее уже направлялись в пакете к таможенной декларации. Документы, размещенные в архиве, не будут прилагаться повторно к каждой ТД, что позволит ускорить процесс таможенного декларирования и контроля. Также для удобства экономических агентов в рамках Электронной таможни реализована возможность получения информации о состоянии лицевого счета декларанта в таможенном органе.
Кроме того, в целях повышения эффективности таможенного контроля на регулярной основе совершенствуются механизмы форматно-логического контроля.
Электронная таможня является важнейшей частью ведомственного Плана развития таможенных органов на 2025 год, составленного с учетом Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 гг. Данное направление деятельности службы реализуется в соответствии с международными стандартами таможенного регулирования, предусматривающими в т.ч. внедрение в ежедневную практику перспективных цифровых технологий.