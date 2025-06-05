Несмотря на военное положение, Одесса готовится к началу курортного сезона 2025 года. Как и в прошлом году, решение об открытии пляжей принимает Одесская областная военная администрация после проверки территорий на безопасность, пишет fakty.com.ua.
Пляжный сезон в Одессе 2025 – подготовка
Перед началом сезона на пляжах Одессы и области шла активная подготовка: водолазы обследовали акваторию, обустраивали укрытия и устанавливали наблюдательно-спасательные посты.
Особое внимание уделяется наличию безопасного прохода, ограждений на воде и возможности быстро эвакуировать отдыхающих в случае тревоги. Проверку проводят ГСЧС, полиция и представители местных властей.
Напомним, что в 2024 году из 20 подготовленных пляжей открыли только 10.
Открытые пляжи Одессы 2025: какие локации готовят
По состоянию на начало июня, проверки продолжаются, но уже известно, что к открытию готовят самые популярные пляжи Одессы – от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана.
Калетон – пляж с мягким песчаным дном, оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивный пляж на 11-й станции Фонтана – после капремонта должен получить современную доступную инфраструктуру до конца июня.
Аркадия, Итака, Ибица, Паблик, Red Line – центры пляжного досуга, развлечений и ночной жизни.
True Man Sun of a Beach – для поклонников фестивальной атмосферы.
Гранде Петтине – гостиничный пляж с ограждением в море от медуз (только для гостей отеля).
Золотой берег – один из самых известных пляжей на 16-й станции Фонтана.
В городе также функционируют коммунальные зоны, такие как Ланжерон, Видряда, Дельфин, Чкаловский, Лузановка и Черноморка. В каждом из районов работают спасательные посты, часть пляжей оборудована укрытиями, доступны медпункты и техника.
Можно ли купаться в Одессе в 2025 году
Решение об открытии каждого конкретного пляжа принимается отдельно после соответствующей инспекции. В 2024 году купальный сезон в Одессе начался 8 июня, в 2025 году он может начаться позже в связи с ситуацией с безопасностью. В то же время подготовка к сезону стартовала еще в марте.
Официальный перечень пляжей, которые откроются этим летом, будет обнародован после завершения проверок.
В Одессе запретили доступ к пляжам в ночное время и при тревоге, сообщает edinaya-odessa.org
В Одесской области введён особый режим пребывания в прибрежных зонах Чёрного моря. Это решение принято в соответствии с совместным приказом Оперативно-тактической группировки «Одесса» и Одесской ОВА от 27 мая 2025 года, о чём проинформировали в Болградской РГА. Основная причина таких ограничений — высокий уровень угрозы безопасности. Цель нововведений — защита жизни гражданского населения, а также поддержание общественного порядка и безопасности на побережье.
Таким образом, запрещено пребывание, передвижение и въезд/выезд в пляжные зоны в следующих случаях:
Во время воздушной тревоги (с момента объявления до отбоя сигнала). При обнаружении подозрительных предметов в воде или на берегу. В тёмное время суток (с 20:00 до 08:00). Ближе чем 10 метров к воде во время шторма от 2 баллов. На пирсах, бункерах, траверсах, волноломах (исключение составляют спасатели). За пределами зон для купания, которые специально отмечены буями. Исключения из этих правил предусмотрены для военнослужащих ВСУ, НГУ, ГНСУ, СБУ, ГСЧС и других силовых структур — они могут находиться в указанных зонах по служебным удостоверениям и по согласованию с комендантом.
Территории пляжных зон, где пребывание гражданского населения разрешено, включают:
Одесса, пляж «Дельфин» — участок между траверсами №12-А и №13. Одесса, пляж «Дельфин» — участок между траверсами №12 и №12-а. Измаильский район, село Приморское — 600 метров прибрежной зоны. Одесса, «Буфет на Малом Фонтане» — пляж между «Аркадией» и «Дельфином», между траверсами №15 и №16.