Председатель Правительства Александр Розенберг провел рабочую встречу с руководителями государственных администраций, а также министрами финансово-экономического блока. Темой обсуждения стало благоустройство населенных пунктов, функционирование профильных предприятий и финансирование мероприятий, направленных на создание комфортных условий для жизни людей, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
В последние годы Правительство и иные органы власти ведут системную работу по оптимизации государственных расходов. Для этого пересматриваются лимиты потребления энергоресурсов, внедряются энергосберегающие технологии и принципы деятельности, уточняется нагрузка на работников и актуализируется штатное расписание, меняются принципы осуществления закупок для снижения затрат, а также повышается прозрачность ведения закупочной деятельности. Изменения постепенно затрагивают все больше направлений. Сегодня вплотную обсуждают оптимизацию расходов на благоустройство.
На данный момент источником финансирования соответствующего комплекса мероприятий выступают налог на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района), целевой сбор с граждан на благоустройство, внедренный для городов не так давно, а также целевой сбор на развитие социальной сферы и инфраструктуры села, который уплачивают землепользователи. Эти три налога должны покрывать затраты на благоустройство населенных пунктов. Однако по итогам 2024 года городами и районами дополнительно на данные цели привлечено 27 млн рублей. То есть местные бюджеты выходят далеко за рамки имеющихся ресурсов, что является недопустимым в условиях острого дефицита казны.
«Как показывает аналитика, сколько бы ресурсов не собирали, мы все равно привлекаем средства местного бюджета, не имеющие целевого назначения. В любом случае. Причем в разных объемах: кто-то 5 млн, кто-то – 9 млн, кто-то – 1 млн. Понятно, из-за скудности бюджета. То есть складывается впечатление, что никто вообще не анализирует, а для чего эти деньги? Нужны ли они сейчас, вот именно в это время? И по итогу я прихожу к выводу, что у нас просто действует освоенческая политика. Побольше освоить, а не просто спланировать расходы под соответствующие доходы», — констатировал Александр Розенберг.
Кроме того, по информации Минфина, трансферты зачастую расходовались на выплату заработных плат работникам коммунальных предприятий, закупку материалов и иные цели. Это при условии, что местным органам власти давно рекомендовано перейти на муниципальный заказ, тем самым четко обозначив объем работ и необходимых ресурсов, которые и должны направляться на оплату труда. Из-за того, что в черте одной территориальной единицы функционирует несколько коммунальных организаций, оказывающих смежные или идентичные услуги, стоимость которых как правило разнится, прибыль МУПов не позволяет формировать необходимый объем фонда оплаты труда.
Решить данную проблему, по мнению Александра Розенберга, должно исключение дублирующих услуг, формирование четкой и понятной структуры муниципальных предприятий ЖКХ. Также важно определить нагрузку на одного работника. Председатель Правительства поручил главам госадминистраций провести необходимые расчеты на основании нормативов по трудозатратам, утвержденных приказом Минэкономразвития. Премьер обозначил главный принцип, которым должны руководствоваться местные органы власти в текущих условиях:
«Устраивайте внутри муниципальных образований такую форму управления ресурсами, которую вы считаете нужной, но в рамках получаемых денег».
В том числе местным властям поставлена задача сформировать Резервный фонд для непредвиденных ситуаций в сфере благоустройства. Все поручения должны быть выполнены в кратчайшие сроки, поскольку Бюджет-2026 будет формироваться с учетом принципа сбалансированности доходов и расходов, в том числе в сфере благоустройства.