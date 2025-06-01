Ситуация с поставками газа в Приднестровье остаётся стабильно напряженной. Об этом Президент ПМР Вадим Красносельский заявил в интервью РИА «Новости». Глава приднестровского государства также напомнил, что сейчас при помощи Российской Федерации газ в Приднестровье поставляется. Этому пока не препятствует руководство Молдовы, пишет novostipmr.com.
«Сама ситуация остаётся стабильно напряжённой, чётких гарантий, к сожалению, нет. Ещё раз говорю о том, что Александр Валентинович Новак (прим. ред. - заместитель председателя Правительства РФ), мы постоянно с ним работаем в этом направлении энергетическом, он всё делает для того, чтобы Приднестровье было с газом», - подчеркнул Вадим Красносельский.
Напомним, что в январе этого года поставки газа в Приднестровье были прерваны из-за прекращения транзита газа через территорию Украины и неурегулированных финансовых отношений ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз». В результате в республике была прекращена подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, газа в села и частный сектор городов, вводились многочасовые веерные отключения электроэнергии. С 1 февраля поставки были возобновлены за счет закупок газа на европейских рынках, сначала за счет гранта, предоставленного Евросоюзом, а затем за счет кредита, выделенного Российской Федерацией.