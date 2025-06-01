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Ответственность за заведомо неисправную выхлопную систему транспорта

Ответственность за заведомо неисправную выхлопную систему транспорта
Фото: imago stock&people / Global Look Press/источник: rbc.ru

Президент Вадим Красносельский инициировал дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Поводом стали многочисленные жалобы граждан по поводу водителей автомобилей и мотоциклов, которые создают шум, особенно в ночное время, и мешают отдыху. Чрезмерную громкость создают транспортные средства с переделанной выхлопной системой, рассказал депутатам официальный представитель по законопроекту Президента Радион Чеботарь. Глава государства предложил ужесточить административную ответственность за управление транспортным средством с заведомо неисправной системой выпуска отработавших газов, передает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

«Есть соответствующие ГОСТы, которым должны соответствовать транспортные средства, в том числе и по уровню шума, и по оборудованию, которое на них установлено. Однако, проверяется это в ходе ежегодного технического осмотра. То есть при техосмотре они могут снимать какое-то оборудование, резонаторы и так далее, а в дальнейшем его ставить, и потом появляются жалобы граждан. И в соответствии с действующими нормами о превышении шума его необходимо, скажем прямо, поймать именно в момент правонарушения, замерить уровень шума и так далее. Задерживать транспортное средство, направлять его принудительно на дополнительный техосмотр не предусмотрено, поэтому и предлагается с заведомо неисправной системой выхлопных газов, либо переделанной, привлекать к ответственности за сам факт», – пояснил депутатам официальный представитель МВД Радион Чеботарь.

Официальный представитель также добавил, что переоборудованную выхлопную систему видно визуально. Штраф за это будет составлять от 10 до 15 РУ МЗП (184 – 276 рублей).

Профильный Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан выступил в поддержку президентского законопроекта. Депутаты Верховного Совета проголосовали за принятие дополнений в КоАП в первом чтении. Работа над законопроектом продолжится в рамках подготовки ко второму чтению с учетом замечаний и предложений.
  • Вчера, 20:06
  • DTV
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