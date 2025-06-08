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В Одесской области построят мост через Дунай

В Одесской области построят мост через Дунай
фото: edinaya-odessa.org

В Ренийской общине Измаильского района Одесской области запланировано строительство мостового перехода через реку Дунай, который соединит Украину с Румынией, Болгарией и Турцией, обеспечивая автомобильное сообщение. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной администрации. Мост, который свяжет украинское село Орловка с румынским городом Исакча, станет важным инфраструктурным проектом, направленным на укрепление международных связей и развитие региона. Реализация проекта потребует значительных инвестиций и рассчитана на 2025–2027 годы, передает edinaya-odessa.org.

Новый мост позволит сократить расстояние до Исакчи примерно на 80 километров, что значительно упростит транспортное сообщение и логистику между странами. Это особенно важно для приграничных территорий, где улучшение инфраструктуры способствует экономическому росту и активизации торговли. Проект включен в стратегию восстановления и развития Одесской области на 2025–2027 годы, что подчеркивает его приоритетность для региона и страны в целом.

Для реализации проекта планируется привлечь 12,6 миллиарда гривен, из которых значительная часть будет получена за счет международной помощи. В 2025 году ожидается выделение 1 миллиарда гривен, в 2026 году — 3,7 миллиарда, а в 2027 году — 7,5 миллиарда. Партнерами выступят Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, частный бизнес и Ренийская община. Последняя возьмет на себя оформление разрешительной и градостроительной документации, а также привлечение инвесторов.
  • 8-06-2025, 20:19
  • DTV
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