В Молдове операторы пассажирского автотранспорта смогут использовать как желтые, так и белые номерные знаки. Такое решение было принято правительством РМ, которое отменило обязательное использование желтых номеров для транспортных средств, предназначенных для общественных перевозок, передает IPN.
Желтые номера останутся действительными до снятия транспортного средства с учета или до момента, когда перевозчик решит их заменить. Параллельно транспортные компании смогут выбрать белые номера без прохождения дополнительных бюрократических процедур.
Желтые номера, находящиеся на складе Агентства государственных услуг (АГУ), могут продолжать выдаваться по запросу операторов до 31 декабря 2025 года, но только в пределах существующих запасов. В случае замены желтых номеров на белые, старые номера будут возвращены АГУ, которое бесплатно обеспечит их хранение.
Генеральный секретарь Министерства экономического развития и цифровизации РМ Инна Войку заявила, что цель новых мер — устранение ненужных или устаревших требований, мешающих развитию бизнеса: «Основная цель проекта — убрать ненужные или устаревшие требования, создающие барьеры для развития бизнеса. Предлагаемые меры касаются как торговли, так и автомобильного транспорта и принесут предпринимателям ежегодную экономию свыше 36 миллионов леев».
То же постановление правительства РМ предусматривает упрощение регулирования внутренней торговли. В частности, отменяется обязанность торговцев обрабатывать персональные данные в уже регулируемых условиях. Кроме того, продовольственные магазины смогут размещаться в индивидуальных жилых домах с согласия владельцев и при соблюдении требований законодательства о безопасности пищевых продуктов.
Эти изменения входят в комплексный пакет мер, направленных на облегчение ведения бизнеса, снижение административных барьеров и создание ясной правовой базы для предпринимателей.