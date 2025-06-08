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Летние погодные аномалии Молдовы: холод, жара, ливни и ветра

Летние погодные аномалии Молдовы: холод, жара, ливни и ветра
Фото иллюстративное: pixabay.com/источник:esp.md

Началом летнего сезона условно принято считать устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку +15ºC, что в среднем по территории Молдовы в нынешнем году фиксировалось между 8 мая в Кагуле, на юге страны, и 19 мая в Бричанах, на севере, пишет esp.md.

Согласно данным многолетних наблюдений, в разные годы, в зависимости от особенностей синоптических процессов, сроки начала лета могут существенно отклоняться от обычных. В Государственной гидрометеорологической службе рассказали, каковы особенности молдавского лета и какие погодные рекорды фиксировались в нашей стране.

Температурные показатели и рекорды

Средняя температура воздуха для летнего сезона на территории Молдовы составляет +19 — +21,5ºC.

Самое раннее лето — в третьей декаде апреля 1968 года.
Самое позднее — в первой декаде июня 1955 и 1991 годов.

Самое тёплое лето было зарегистрировано в 2007, 2012 и 2024 годах, средняя температура воздуха за сезон составила +22 — +25ºC, превысив норму на 3-4ºC.

Самым холодным было лето 1976 и 1984 годов, средняя температура воздуха составила +16 — +19ºC, что ниже нормы на 2ºC.

Самым тёплым месяцем лета является июль, средняя температура воздуха в этом месяце составляет +19 — +21ºC. Однако самая высокая температура воздуха в летний сезон была зафиксирована 7 августа 2012 года в Фалештах — +42,4ºC.

Средняя температура на поверхности почвы в июле составляет +24 — +27ºC, а максимальная в некоторые дни может достигать +74ºC, как было зафиксировано 19 июля 2007 года в Леово.

Минимальная температура воздуха в летний сезон опускалась до +1,6ºC (1 июня 1955 года в Бричанах), а на поверхности почвы — до -0,4ºC (1 июня 1990 года в Бричанах).

Общее количество дней с высокой температурой воздуха (более +30ºC) для летнего сезона составляет в среднем по территории 8-27 дней, а максимальное достигало 62 дней (село Бравича Каларашского района, 2012 год). Количество дней с температурой воздуха более +35ºC составляет в среднем по территории 1-2 дня, максимальное — 35 дней (Фалешты, 2012). Температура воздуха +40°C и выше на территории страны была зарегистрирована только в 2000, 2002, 2007, 2012 и 2024 годах.

Летом часты ливни
Летом, по сравнению с другими временами года, количество выпавших осадков колеблется в широких пределах. Сумма осадков в течение сезона составляет в среднем 140-240 мм, но значения варьируются от 37 мм (Кахул, 1924) до 531 мм (Кишинёв, 1948). Максимальное суточное количество осадков в сезон составляет 70-218 мм.

Летом осадки выпадают в виде ливней. Количество дождливых дней составляет в среднем 25-35. Ливни часто сопровождаются грозами (в среднем за сезон — 17-25 дней) и градом (в среднем до 3-9 дней). Количество дней с туманом сокращается по сравнению с весенним сезоном в среднем до 1-6 дней.

Стихийные риски лета
Интенсивные ливневые дожди с градом наблюдаются каждый год.
Сильный ветер возможен раз в 2 года.
Смерч — раз в 5 лет.
Сильные засухи регистрируются на территории Молдовы в среднем раз в 5 лет.

Агрометеорологические условия летнего периода на территории страны в целом удовлетворительны для роста и развития сельскохозяйственных культур. Но вышеупомянутые стихийные бедствия и температурные рекорды могут влиять на количество и качество урожая.

Наталья Ротарь, esp.md
  • 8-06-2025, 22:50
  • DTV
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