Единый социальный налог (ЕСН) – ключевой источник пополнения бюджета Единого государственного фонда социального страхования. За счет этих поступлений обеспечиваются пенсии, пособия по безработице, социальные выплаты, а также отдельные гарантии и компенсации, предусмотренные для различных категорий граждан.
Порядок взимания ЕСН определен законодательством ПМР. Плательщиками налога являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, выплачивающие доходы в пользу работников и других физических лиц. Все они обязаны рассчитывать налог с сумм, выплаченных в денежной или натуральной форме, включая доходы в виде материальной выгоды, сообщается на сайте Правительства республики.
Объект налогообложения – это не только заработная плата, но и иные выплаты, включая экономию на процентах при получении займов на льготных условиях, списанную дебиторскую задолженность, подотчетные суммы и займы, выданные физическим лицам. В таких случаях налог рассчитывается исходя из разницы между установленными стандартами и условиями конкретного договора.
Особый порядок действует для нотариусов и адвокатов. Если они не ведут учет расходов, связанных с профессиональной деятельностью, налоговая база определяется как 60% от полученного дохода. А при выплатах работникам и иным лицам – налог рассчитывается на основе сумм, предусмотренных трудовыми или гражданско-правовыми договорами.
Законодательством четко определены доходы, не подлежащие налогообложению. Это, например, государственные пособия, компенсации за вред здоровью, страховые выплаты, единовременная помощь в случае смерти близких, помощь при стихийных бедствиях, выплаты ветеранам и льготы спортсменам. Также налогом не облагаются некоторые виды материальной помощи, компенсации командировочных и переездов, оплата обучения, подарки и выплаты по случаю юбилеев, а также расходы на лечение и оздоровление работников и членов их семей.
Важно учитывать, что перечень освобожденных от налога доходов является закрытым и строго регламентирован законом. Налоговая база формируется ежемесячно по каждому физическому лицу отдельно и подлежит обязательному учету при расчетах с фондом социального страхования.
В то же время предусмотрены случаи полного освобождения от уплаты единого социального налога. Так, освобождаются юридические лица, в том числе частные нотариусы и адвокаты, при выплатах в пользу инвалидов I–III группы и одиноких родителей или лиц, их заменяющих, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет. Кроме того, не подлежат налогообложению доходы самих частных нотариусов, если они относятся к одной из льготных категорий: являются инвалидами, одинокими родителями ребенка-инвалида, вдовами участников боевых действий, сиротами, многодетными родителями, ветеранами, либо имеют на иждивении инвалидов с детства.
Налог рассчитывается ежемесячно на основании начисленных выплат и уплачивается в установленные сроки. Организации с обособленными подразделениями и учреждениями в подчинении уплачивают налог централизованно через головную организацию. При этом налогоплательщики смогут уменьшить сумму налога на произведенные ими расходы в рамках обязательного социального страхования. Разница между начисленными и выплаченными суммами социальных пособий засчитывается в счет будущих платежей либо подлежат возврату по заявлению налогоплательщика.
Таким образом, единый социальный налог – это не просто фискальный инструмент, а важная часть системы социальной поддержки в республике. Четкое понимание его структуры и порядка применения позволяет плательщикам налога избежать нарушений, а государству – обеспечить своевременное выполнение социальных обязательств перед гражданами.