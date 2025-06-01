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Одесская железная дорога обновляет график пригородных маршрутов

Одесская железная дорога обновляет график пригородных маршрутов
источник изображения: edinaya-odessa.org

В июне текущего года произойдут изменения в расписании движения пригородных поездов, курсирующих между станциями Мартыновская, Колосовка и Одесса. Эти нововведения связаны с корректировкой графика движения пассажирских поездов. Об этом информирует пресс-служба Одесской железной дороги, пишет edinaya-odessa.org.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

Поезд №6401 Колосовка – Одесса-Главная:
С 10 по 12 июня будет курсировать по изменённому графику: отправление в 03:45 и прибытие в 07:34.
С 13 июня и до отмены распоряжения поезд будет отправляться в 03:45 и прибывать в 07:29.

Поезд №6403 Мартыновская – Одесса-Главная:
С 10 по 12 июня будет курсировать по изменённому графику: отправление в 03:40 и прибытие в 08:17.
С 13 июня и до отмены распоряжения поезд будет отправляться в 03:40 и прибывать в 08:07.
Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании своих поездок.
  • Вчера, 10:10
  • DTV
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