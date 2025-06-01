В июне текущего года произойдут изменения в расписании движения пригородных поездов, курсирующих между станциями Мартыновская, Колосовка и Одесса. Эти нововведения связаны с корректировкой графика движения пассажирских поездов. Об этом информирует пресс-служба Одесской железной дороги, пишет edinaya-odessa.org.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
Поезд №6401 Колосовка – Одесса-Главная: С 10 по 12 июня будет курсировать по изменённому графику: отправление в 03:45 и прибытие в 07:34. С 13 июня и до отмены распоряжения поезд будет отправляться в 03:45 и прибывать в 07:29.
Поезд №6403 Мартыновская – Одесса-Главная: С 10 по 12 июня будет курсировать по изменённому графику: отправление в 03:40 и прибытие в 08:17. С 13 июня и до отмены распоряжения поезд будет отправляться в 03:40 и прибывать в 08:07. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании своих поездок.