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Forbes назвал самых богатых женщин, добившихся успеха самостоятельно

Forbes назвал самых богатых женщин, добившихся успеха самостоятельно
фото:Ron Sachs - CNP for NY Post/Global Look Press

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг женщин, которые сумели построить свое состояние без наследства и помощи со стороны.

Уже седьмой год подряд лидером списка остается 77-летняя Диана Хендрикс — глава строительной компании ABC Supply. Ее капитал оценивается в $22,3 млрд (примерно 1,7 трлн рублей), пишет gazeta.ru.

Среди знаменитостей первое место заняла телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри, ее состояние составляет $3,1 млрд. На 17-е место поднялась Ким Кардашьян с $1,7 млрд — она обошла Тейлор Свифт, чье состояние составило $1,6 млрд. Несмотря на рекордные сборы от мирового тура Eras Tour, Свифт уступила Кардашьян, бизнес которой (бренд Skims) приносит около $900 млн в год.

В рейтинге также оказались Рианна, Мадонна, Бейонсе, Селена Гомес, Кайли Дженнер, Селин Дион и Кэти Перри. Замыкает список звездная теннисистка Серена Уильямс с состоянием в $350 млн.

До этого журнал Forbes составил рейтинг потенциальных наследников российских миллиардеров, разделив активы их родителей между детьми. В топ-5 вошли семьи Алекперовых, Михельсон, Лисиных, Мельниченко и Тимченко, чьи состояния оцениваются в миллиарды долларов
  • 8-06-2025, 23:01
  • DTV
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