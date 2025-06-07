Компания из США подала иск в международный арбитраж против Республики Молдова по правам, связанным с доменом верхнего уровня .md, - сообщает logos-pres.md.
Park Avenue Capital LLC подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), учреждение в составе Группы Всемирного банка, которое содействует разрешению споров между иностранными инвесторами и суверенными государствами в соответствии с международными инвестиционными договорами.
Спор вытекает из контракта Park Avenue на предложение доменных имен второго уровня .md в Северной Америке, Латинской Америке, Австралии и любых других англо- и испаноязычных странах. Park Avenue, которая ведет бизнес как MaxMD, представляет технологии в области здравоохранения.
Первоначальный 20-летний срок действия контракта истек в 2022 году. Park Avenue оспаривает его непродление, утверждая, что договор предусматривал два последовательных 20-летних срока. Компания также оспаривает нормативные и другие меры Молдовы, которые, по ее утверждению, повлияли на ее договорные права.
Первоначально компания пыталась инициировать арбитраж в соответствии с условиями своего контракта, но Молдова не пошла на это. Теперь Park Avenue пытается добиться разрешения дела в ICSID.
История вопроса такова.
В марте 1994 года Институт информационных наук Университета Южной Калифорнии (который тогда выполнял функции IANA) одобрил запрос на создание ccTLD .md. В мае 1995 года ccTLD .md был делегирован Республиканскому центру информатики Молдовы («RCI»).
В 1998 году RCI заключила контракт с Domain Name Trust, американской компанией, на права на эксплуатацию и надзор за ccTLD .md. (19 сентября 2001 года RCI была преобразована в государственное предприятие MoldData и стала его преемницей).
Тем временем Domain Name Trust продала свои права по контракту на эксплуатацию ccTLD компании DotMD, LLC, которая в октябре 2002 года начала процедуру банкротства. В феврале 2003 года, после разбирательства в суде по делам о банкротстве, суд постановил, в рамках урегулирования дела, вернуть полномочия на доменное имя .md обратно государству Молдова.
1 февраля 2003 года Суд по делам о банкротстве США вынес окончательное постановление, разрешающее Мортону Левину, доверительному управляющему банкротства Dot MD LCC, передать MoldData все права, право собственности и интересы доверительного управляющего в отношении домена .md, включая технологический и операционный контроль.
Это было сделано для того, чтобы MoldData была «единственной уполномоченной организацией-спонсором, техническим контактом и административным контактом, имеющим полномочия предпринимать любые действия от имени национального доменного имени верхнего уровня .md».
Однако 23 года назад в Молдове было принято решение, после которого MaxMD стал эксклюзивным поставщиком доменных имен .md в США и более чем 90 странах мира.
И теперь компания судится с тем, чтобы продлить свое право еще на 20 лет.
К сожалению, детали этого, несомненно, любопытного контракта, пока неизвестны широкой общественности.