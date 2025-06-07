Dnestr.TV

 
0

Американская компания подала иск о правах на доменное имя .md

Американская компания подала иск о правах на доменное имя .md
источник изображения: logos-pres.md

Компания из США подала иск в международный арбитраж против Республики Молдова по правам, связанным с доменом верхнего уровня .md, - сообщает logos-pres.md.

Park Avenue Capital LLC подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), учреждение в составе Группы Всемирного банка, которое содействует разрешению споров между иностранными инвесторами и суверенными государствами в соответствии с международными инвестиционными договорами.

Спор вытекает из контракта Park Avenue на предложение доменных имен второго уровня .md в Северной Америке, Латинской Америке, Австралии и любых других англо- и испаноязычных странах. Park Avenue, которая ведет бизнес как MaxMD, представляет технологии в области здравоохранения.

Первоначальный 20-летний срок действия контракта истек в 2022 году. Park Avenue оспаривает его непродление, утверждая, что договор предусматривал два последовательных 20-летних срока. Компания также оспаривает нормативные и другие меры Молдовы, которые, по ее утверждению, повлияли на ее договорные права.

Первоначально компания пыталась инициировать арбитраж в соответствии с условиями своего контракта, но Молдова не пошла на это. Теперь Park Avenue пытается добиться разрешения дела в ICSID.

История вопроса такова.

В марте 1994 года Институт информационных наук Университета Южной Калифорнии (который тогда выполнял функции IANA) одобрил запрос на создание ccTLD .md. В мае 1995 года ccTLD .md был делегирован Республиканскому центру информатики Молдовы («RCI»).

В 1998 году RCI заключила контракт с Domain Name Trust, американской компанией, на права на эксплуатацию и надзор за ccTLD .md. (19 сентября 2001 года RCI была преобразована в государственное предприятие MoldData и стала его преемницей).

Тем временем Domain Name Trust продала свои права по контракту на эксплуатацию ccTLD компании DotMD, LLC, которая в октябре 2002 года начала процедуру банкротства. В феврале 2003 года, после разбирательства в суде по делам о банкротстве, суд постановил, в рамках урегулирования дела, вернуть полномочия на доменное имя .md обратно государству Молдова.

1 февраля 2003 года Суд по делам о банкротстве США вынес окончательное постановление, разрешающее Мортону Левину, доверительному управляющему банкротства Dot MD LCC, передать MoldData все права, право собственности и интересы доверительного управляющего в отношении домена .md, включая технологический и операционный контроль.

Это было сделано для того, чтобы MoldData была «единственной уполномоченной организацией-спонсором, техническим контактом и административным контактом, имеющим полномочия предпринимать любые действия от имени национального доменного имени верхнего уровня .md».

Однако 23 года назад в Молдове было принято решение, после которого MaxMD стал эксклюзивным поставщиком доменных имен .md в США и более чем 90 странах мира.

И теперь компания судится с тем, чтобы продлить свое право еще на 20 лет.

К сожалению, детали этого, несомненно, любопытного контракта, пока неизвестны широкой общественности.
  • Вчера, 10:12
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • Пляжи Одессы проверяют перед курортным сезоном 2025
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции
  • В Молдове ограничили места для курения и усилили наказа ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • Пляжи Одессы проверяют перед курортным сезоном 2025
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции
  • В Молдове ограничили места для курения и усилили наказа ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM