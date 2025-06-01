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Для горрайсоветов разработан модельный регламент

Для горрайсоветов разработан модельный регламент
источник фото: tourismpmr.org

На заседании Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ в первом чтении депутаты рассмотрели проект постановления Верховного Совета ПМР «Об утверждении модельного регламента местных Советов народных депутатов городов Тирасполь, Бендеры и районов Приднестровской Молдавской Республики». Его авторами выступили депутаты Комитета Руслан Гареев и Борис Герман, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

Проектом постановления предлагается утвердить модельный регламент, который определит для всех городских и районных Cоветов народных депутатов единые правила по организационному устройству, порядку деятельности Совета народных депутатов, полномочиям его органов и должностных лиц, а также порядок взаимодействия с другими органами госвласти и местного самоуправления.

Совет народных депутатов является представительным органом местного самоуправления на своей территории.

В модельном регламенте 60 статей в 12 разделах. Они регламентируют правовую основу деятельности Совета народных депутатов и его органов, принципы деятельности, организационную структуру Совета народных депутатов и формы участия в его работе депутатов, устанавливают определенные процедуры при принятии решений и др.

Отмечается, что модельный регламент будет носить рекомендательный характер и может учитываться при разработке правовых актов по вопросам, относящимся к ведению городского или районного Совета народных депутатов.

Постановление об утверждении модельного регламента для горрайсоветов будет вынесено на рассмотрение Верховного Совета ПМР в первом чтении.

  • Вчера, 10:15
  • DTV
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