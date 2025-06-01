В парламенте зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в Конституционный закон «О гражданстве ПМР». Документ разработан в целях совершенствования правового регулирования приобретения гражданства Приднестровской Молдавской Республики по рождению, сообщает newspmr.com.
1. Согласно действующей редакции Конституционного закона, ребенок приобретает гражданство ПМР по рождению в случаях, если он:
- родился на территории ПМР, вне зависимости от гражданства его родителей, при условии обращения одного из его родителей или единственного родителя с заявлением о приеме в гражданство ПМР или по его личному заявлению после достижения 18 лет; - родился за пределами ПМР и оба его родителя или единственный его родитель на день рождения ребенка имеют гражданство ПМР; - родился за пределами ПМР и один из его родителей имеет гражданство ПМР, а другой родитель на день рождения ребенка является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно.
«Таким образом, нынешние положения Конституционного закона предусматривают автоматическое приобретение гражданства ребенком, родившимся на территории ПМР, вне зависимости от гражданства его родителей, при условии подачи заявления одним из родителей или самим ребенком после достижения 18 лет», - отмечается в сопроводительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законодательной инициативы, данная норма не в полной мере учитывает принцип связи ребенка с государством через гражданство родителей, что может приводить к необоснованному предоставлению гражданства в случаях, когда такая связь отсутствует. Это создает риск необоснованного предоставления гражданства в случаях, когда ни один из родителей не имеет связи с ПМР.
Предлагаемая редакция уточняет, что ребенок, родившийся на территории ПМР, приобретает гражданство в следующих случаях: - если хотя бы один из родителей или единственный родитель на момент рождения ребенка является гражданином ПМР; - если оба родителя или единственный родитель являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, но подали заявление о приеме ребенка в гражданство ПМР; - если ребенок лично подал заявление о приеме в гражданство после достижения 18 лет.
«Данное изменение усиливает связь ребенка с Приднестровьем через гражданство родителей, что соответствует принципу «право крови», широко применяемому в международной практике. Одновременно сохраняется возможность приобретения гражданства для детей родителей-иностранцев или лиц без гражданства на основе принципа «право почвы», но только при наличии волеизъявления родителей, выраженного в заявлении. Это позволяет сбалансировать интересы государства и права ребенка на гражданство», - подчеркивается в пояснении к законопроекту.
2. В действующей норме Конституционного закона предусмотрено автоматическое приобретение гражданства детьми, родившимися за пределами ПМР, если оба родителя или один из родителей (при определенных условиях) являются гражданами ПМР. Однако отсутствие требования о подаче заявления создает риск предоставления гражданства без подтверждения намерения родителей связать ребенка с Приднестровьем.
Предлагаемая редакция Конституционного закона вводит обязательное условие подачи заявления одним из родителей или единственным родителем для приобретения гражданства ребенком, родившимся за пределами ПМР, что обеспечивает единообразие подхода к приобретению гражданства, требуя явного волеизъявления родителей, предотвращает автоматическое предоставление гражданства в случаях, когда семья не намерена поддерживать связь с Приднестровьем, и соответствует международным стандартам, требующим подтверждения намерения родителей в отношении гражданства ребенка.
«Принятие предлагаемого изменения позволит усилить связь между ребенком и государством через гражданство родителей или их волеизъявление, выраженное в подаче заявления, устранить правовую неопределенность в процессе приобретения гражданства детьми, родившимися за пределами ПМР, и детьми, родители которых неизвестны, привести законодательство ПМР в соответствие с международными стандартами в области гражданства и защиты прав ребенка, а также обеспечить баланс между принципами «право крови» и «право почвы», способствуя стабильности правовой системы и защите государственных интересов», - поясняют авторы законодательной инициативы.
Таким образом, законопроектом предлагается:
- предоставлять гражданство ПМР ребенку, родившемуся на территории ПМР, если хотя бы один из родителей или единственный родитель является гражданином ПМР, либо если оба родителя или единственный родитель – иностранные граждане или лица без гражданства и подали заявление о приеме ребенка в гражданство, либо если ребенок лично подал заявление после достижения 18 лет; - установить обязательное требование подачи заявления одним из родителей или единственным родителем для предоставления гражданства ребенку, родившемуся за пределами ПМР, если оба родителя или один из них являются гражданами ПМР; - установить требование подачи заявления органом опеки (попечительства) для предоставления гражданства ребенку, родители которого неизвестны, если они не объявятся в течение 6 месяцев со дня его обнаружения.