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Всемирный банк поднял черту бедности до $3 на человека в день

Всемирный банк поднял черту бедности до $3 на человека в день
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Всемирный банк изменил показатель черты бедности с $2,15 до $3 на человека в день. Об этом говорится на официальном сайте организации. Предыдущий порог был основан на данных о паритете покупательной способности (ППС) стран за 2017 год, сообщает rbc.ru.

«Новая международная черта бедности составляет $3,00 на человека в день, которая заменяет предыдущую черту бедности в $2,15», — сказано в заявлении.

Это значит, что любой человек, живущий менее чем на $3 в день, считается живущим в условиях крайней бедности.

ППС — это основные данные, используемые для перевода различных валют в общую, сопоставимую единицу, при этом учитываются различия в ценах в разных странах.

Международная черта бедности периодически обновляется, чтобы отразить изменения цен в мире. В последний раз ее обновляли в 2022 году, когда уровень цен был изменен с ППС 2011 года на ППС 2017 года. В 2022 году около 838 млн человек жили в условиях крайней нищеты.

В 2015 году показатель черты бедности изменили с $1,25 в день до $1,9 в день.
  • Вчера, 10:30
  • DTV
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