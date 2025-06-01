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Пляжи Одессы шокируют ценами: за VIP-зону просят до 5 000 грн

Пляжи Одессы шокируют ценами: за VIP-зону просят до 5 000 грн
Источник фото: edinaya-odessa.org

В этом сезоне стоимость услуг на пляжах Одессы может удивить даже опытных отдыхающих. Об этом сообщили в ряде местных СМИ, ссылаясь на данные от администрации пляжей и наблюдения посетителей. На муниципальных пляжах, которые считаются более доступными, аренда шезлонга или зонта обойдется в 200 гривен, что позиционируется как бюджетный вариант. Однако в популярных и элитных локациях, таких как пляжный комплекс "Ибица", цены значительно выше: место у моря стоит от 400 до 600 гривен, а у бассейна — до 900 гривен, передает edinaya-odessa.org.

Для тех, кто ищет больший комфорт, предлагаются двойные шезлонги, стоимость которых варьируется от 2000 до 2700 гривен — сумма, сопоставимая с половиной средней зарплаты. VIP-зоны с мягкими диванами и повышенным уровнем сервиса оцениваются еще дороже — до 5000 гривен. Дополнительные услуги также бьют по карману: аренда полотенца стоит 200 гривен, но требует залога в 800 гривен. Камера хранения обойдется в 100 гривен, а ключ к ней — еще 200 гривен.

Несмотря на высокие расценки, пляжи Одессы переполнены, а найти свободные участки без оплаты практически невозможно.
  • Вчера, 10:47
  • DTV
  • Просмотров: 48
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