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В Молдове вводится новый образец свидетельства о регистрации транспортных средств

В Молдове вводится новый образец свидетельства о регистрации транспортных средств
Источник фото: enewsmd.online

Агентство государственных услуг Молдовы сообщает, что до конца июня 2025 года будет введен в обращение новый образец свидетельства о регистрации транспортных средств.

Новый образец, помимо информации о годе выпуска, будет содержать информацию о дате первой регистрации транспортного средства.

Ввод в обращение новых бланков свидетельств не влечет за собой изменения статуса уже выданных документов. Все свидетельства о регистрации транспортных средств, находящиеся в распоряжении граждан, остаются действительными и не подлежат замене.

Стоимость свидетельства о регистрации транспортного средства остается без изменений.


  • Вчера, 12:41
  • DTV
  • Просмотров: 57
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