Агентство государственных услуг Молдовы сообщает, что до конца июня 2025 года будет введен в обращение новый образец свидетельства о регистрации транспортных средств.
Новый образец, помимо информации о годе выпуска, будет содержать информацию о дате первой регистрации транспортного средства.
Ввод в обращение новых бланков свидетельств не влечет за собой изменения статуса уже выданных документов. Все свидетельства о регистрации транспортных средств, находящиеся в распоряжении граждан, остаются действительными и не подлежат замене.
Стоимость свидетельства о регистрации транспортного средства остается без изменений.