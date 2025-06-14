Программа временного трудоустройства подростков во время летних каникул с каждым годом становится все популярнее. Она дает школьникам возможность провести каникулы с пользой и заработать первые деньги, получить опыт и поучаствовать в жизни своего города.
В этом году по республике запланировано трудоустройство 1100 подростков. К 12 июня подано уже 1087 заявлений. Это говорит о высоком интересе к программе. Больше всего ребят подали заявки в Тирасполе (420 человек) и Бендерах (365 человек). Немного отстает по числу желающих Слободзея (148 человек). В остальных городах желающие подработать летом тоже есть. Но их заметно меньше: в Дубоссарах 51 человек, Рыбнице — 48, Каменке 41 и в Григориополе 14, сообщает пресс-служба Правительства.
С каждым годом участников проекта становится больше. В 2023 году летом работали 903 подростка, в 2024 уже 1211. Программа помогает молодежи освоить трудовые навыки, почувствовать ответственность и заработать собственные средства.
Работают ребята в школах, детских садах, библиотеках, музеях, домах культуры, сельских администрациях, научных и коммунальных организациях. Например, в Тирасполе это библиотеки, Дворец Республики, Екатерининский парк, НИИ сельского хозяйства. В Бендерах школьников ждут в школах, детсадах, художественном лицее, Управлении культуры. Подобные учреждения задействованы и в других городах и районах.
Подростки занимаются озеленением, уборкой, помощью воспитателям в детских учреждениях, выполняют простые технические задачи. Например, подшивают документы или расставляют книги в библиотеках.
Работать летом могут подростки от 14 до 18 лет. Для ребят 14-15 лет обязательно письменное согласие одного из родителей. Со всеми заключается срочный трудовой договор. Это важно для соблюдения всех норм: учет рабочего времени, официальная зарплата, возможность больничного и отпуска. Налоги при этом удерживаются по закону: 25% – единый социальный налог, 3% – обязательный страховой взнос.
Рабочее время в летний период ограничено. Подростки от 14 до 16 лет могут работать не больше 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю. Обычно дети работают по 4 часа в день 5 дней в неделю в течение месяца.
Заработная плата составляет 1163 рубля при полном месяце работы. Деньги сначала перечисляются работодателю, а затем – на счет подростка. Зарплата выплачивается пропорционально отработанному времени и не зависит от вида выполняемых работ. В июне минимальный размер оплаты труда в республике составляет 2203 рубля, именно от этой суммы и рассчитывается оплата.
Программа летней занятости – это полезный и нужный опыт для подростков, а также хорошая возможность внести свой вклад в благоустройство городов и сел. Кроме того, знакомство с различными профессиями в юном возрасте помогает определиться с будущей профессией. Здесь реализуется один из принципов ранней профориентации, на которую нацелил профильные ведомства Председатель Правительства Александр Розенберг.