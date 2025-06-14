Государственная железнодорожная компания «Укрзализныця» объявила о запуске дополнительных пассажирских поездов на летний сезон 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика 10 июня, пишет edinaya-odessa.org.
Сезонные изменения в расписании связаны с увеличением пассажиропотока в летние месяцы, когда растет спрос на поездки как внутри страны, так и в популярные курортные зоны. Чтобы обеспечить удобное и доступное железнодорожное сообщение, «Укрзализныця» добавляет 18 пар дополнительных поездов, часть из которых уже включена в график движения, а другие будут назначены отдельными решениями — информация об этом будет доведена дополнительно.
Одним из ярких новшеств стало изменение маршрута поезда №147/148, курсирующего между Житомиром и Одессой. Как уточнили в компании:
«С началом лета мы наблюдаем традиционный рост спроса на железнодорожные путешествия. Поэтому, чтобы каждый желающий мог добраться до родных, друзей или намеченного отдыха – мы дополняем график движения новыми назначениями».
Кроме того, маршрут поезда №148/147 Киев – Одесса был продлен до станции Житомир , что позволило обеспечить прямое железнодорожное сообщение между столицей Полесья и южными регионами Украины. Это дало возможность жителям Житомира напрямую добираться до таких городов, как Черкассы и Одесса, без необходимости пересадок и лишних временных затрат.