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Тарифная динамика за прошедший месяц

Тарифная динамика за прошедший месяц

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за май 2025 года.

Согласно данным Госстата ПМР, за прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 1,27% (с начала года – на 38,71%), передает newspmr.com.

Средние тарифы на услуги по республике за май 2025 года:

1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 79.00 руб. (Тирасполь и Бендеры), 89.60 руб. (Рыбница).
2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 37.50 руб. (по республике).
3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 5.00 руб. (по республике).
4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 4.00 руб. (Тирасполь и Бендеры).
5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 36.50 руб. (по республике).
6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.25 руб. (по республике).
7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.69 руб. (по республике).
8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.66 руб. (по республике).
9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 4.35 руб. (по республике).
10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 3.30 руб. (Тирасполь), 3.03 руб. (Бендеры), 3.12 руб. (Рыбница).
11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.68 руб. (Тирасполь), 0.10 руб. (Бендеры), 0.43 руб. (Рыбница).
12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 11.67 руб. (Тирасполь), 12.95 руб. (Бендеры), 14.96 руб. (Рыбница).
13. Водоснабжение (куб. м) – 9.75 руб. (по республике).
14. Канализация (куб. м) – 8.36 руб. (по республике).
15. Отопление (кв. м) – 8.77 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 9.86 руб. (Рыбница).
16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 118.18 (Тирасполь), 108.96 (Бендеры), 141.77 руб. (Рыбница).
17. Газ сетевой (куб. м) – 1.70 руб. (по республике).
18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 142.00 руб. (по республике).

В мае 2025 года тарифы на услуги по республике изменились по трём позициям:
- стоимость проезда в троллейбусе выросла на 50 копеек (с 3.5 руб. до 4.00 руб.);
- стоимость местного соединения на мобильную связь повысилась на 2 копейки (с 0.67 руб. до 0.69 руб.);
- стоимость коммунальных услуг за пользование электроэнергией выросла на 2 рубля за 100 киловатт-час (с 139 руб. до 142 руб.).

Средневзвешенные курсы ряда валют за май 2025 года относительно приднестровского рубля:
- доллар США – 16.10 руб.;
- евро – 18.1857 руб.;
- украинская гривна – 0.3877 руб.;
- российский рубль – 0.2001 руб.;
- молдавский лей – 0.9309 руб.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • 14-06-2025, 11:23
  • DTV
  • Просмотров: 138
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