Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за май 2025 года.
Согласно данным Госстата ПМР, за прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 1,27% (с начала года – на 38,71%), передает newspmr.com.
Средние тарифы на услуги по республике за май 2025 года:
1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 79.00 руб. (Тирасполь и Бендеры), 89.60 руб. (Рыбница). 2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 37.50 руб. (по республике). 3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 5.00 руб. (по республике). 4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 4.00 руб. (Тирасполь и Бендеры). 5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 36.50 руб. (по республике). 6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.25 руб. (по республике). 7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.69 руб. (по республике). 8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.66 руб. (по республике). 9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 4.35 руб. (по республике). 10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 3.30 руб. (Тирасполь), 3.03 руб. (Бендеры), 3.12 руб. (Рыбница). 11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.68 руб. (Тирасполь), 0.10 руб. (Бендеры), 0.43 руб. (Рыбница). 12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 11.67 руб. (Тирасполь), 12.95 руб. (Бендеры), 14.96 руб. (Рыбница). 13. Водоснабжение (куб. м) – 9.75 руб. (по республике). 14. Канализация (куб. м) – 8.36 руб. (по республике). 15. Отопление (кв. м) – 8.77 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 9.86 руб. (Рыбница). 16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 118.18 (Тирасполь), 108.96 (Бендеры), 141.77 руб. (Рыбница). 17. Газ сетевой (куб. м) – 1.70 руб. (по республике). 18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 142.00 руб. (по республике).
В мае 2025 года тарифы на услуги по республике изменились по трём позициям: - стоимость проезда в троллейбусе выросла на 50 копеек (с 3.5 руб. до 4.00 руб.); - стоимость местного соединения на мобильную связь повысилась на 2 копейки (с 0.67 руб. до 0.69 руб.); - стоимость коммунальных услуг за пользование электроэнергией выросла на 2 рубля за 100 киловатт-час (с 139 руб. до 142 руб.).
Средневзвешенные курсы ряда валют за май 2025 года относительно приднестровского рубля: - доллар США – 16.10 руб.; - евро – 18.1857 руб.; - украинская гривна – 0.3877 руб.; - российский рубль – 0.2001 руб.; - молдавский лей – 0.9309 руб.