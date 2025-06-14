В динамично развивающемся обществе семья остается ключевой основой, а брак - одним из главных столпов социальной жизни. Однако не менее значимым явлением выступает развод, который отражает ценности общества, уровень гендерного равенства, экономическую устойчивость и подходы правовой системы к расторжению браков, согласно данным с datapandas.org, передает bloknot-moldova.ru.
Новое глобальное исследование выделяет Республику Молдову, разместив ее на шестом месте в мире по уровню разводов - 3,3 случая на тысячу жителей. Этот показатель привлекает внимание, позволяя Молдове опередить такие крупные и экономически развитые страны, как Китай и США.
В Казахстане 4,6 случая разводов на тысячу жителей, в России - 3,9. Далее следуют Бельгия и Беларусь - по 3,7.
Молдова с ее 3,3 случая на тысячу человек вписывается в региональный тренд, где решающую роль играют экономические условия, миграция и культурные сдвиги.
Десятку замыкают Китай (3,2), Куба (2,9), Украина (2,88) и США (2,7).