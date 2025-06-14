Баскетбольная сборная Приднестровья успешно выступила на IX Всемирных играх юных соотечественников и ШОС.
В групповом этапе приднестровская команда одержала четыре победы в четырёх матчах. Были обыграны команды Южной Осетии со счётом 10:1, диаспоры сборной Молдовы (7:6), Грузии (11:2) и Молдовы (10:8). Таким образом сборная Приднестровья набрала 8 очков из 8 возможных, сообщает novostipmr.com.
В четвертьфинал сборная ПМР вышла с первого места. В матче плей-офф наши баскетболисты нанесли поражение сборной Узбекистана (8:6), однако в полуфинале оступились в поединке против Абхазии (6:8).
Таким образом приднестровцы получили возможность сыграть в матче за 3-е место. В битве за медаль баскетболисты из Приднестровья переиграли сборную Узбекистана ШОС со счётом 15:13.