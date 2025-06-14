Dnestr.TV

 
0

Баскетболисты сборной ПМР завоевали медаль на Всемирных играх юных соотечественников

Баскетболисты сборной ПМР завоевали медаль на Всемирных играх юных соотечественников
источник фото: novostipmr.com

Баскетбольная сборная Приднестровья успешно выступила на IX Всемирных играх юных соотечественников и ШОС.

В групповом этапе приднестровская команда одержала четыре победы в четырёх матчах. Были обыграны команды Южной Осетии со счётом 10:1, диаспоры сборной Молдовы (7:6), Грузии (11:2) и Молдовы (10:8). Таким образом сборная Приднестровья набрала 8 очков из 8 возможных, сообщает novostipmr.com.

В четвертьфинал сборная ПМР вышла с первого места. В матче плей-офф наши баскетболисты нанесли поражение сборной Узбекистана (8:6), однако в полуфинале оступились в поединке против Абхазии (6:8).

Таким образом приднестровцы получили возможность сыграть в матче за 3-е место. В битве за медаль баскетболисты из Приднестровья переиграли сборную Узбекистана ШОС со счётом 15:13.

  • 14-06-2025, 11:30
  • DTV
  • Просмотров: 118
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к п ...
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции
  • Спортивный турнир по джиу-джитсу

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к п ...
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции
  • Спортивный турнир по джиу-джитсу
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM