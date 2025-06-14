Приднестровский республиканский банк (ПРБ) проводит акцию «Монетная неделя - 2025». Впервые её организовали в прошлом году. Приднестровцы тогда принесли для обмена более 2,5 млн монет на сумму 457,8 тысячи рублей ПМР.
Разменные монеты, эмитированные Центробанком, до 17 июня можно обменять на банкноты или зачислить на свой банковский счёт во всех коммерческих банках республики без уплаты комиссии, передает novostipmr.com.
Количество обмениваемых монет не ограничено. Приёму подлежит вся разменная монета ПРБ, находящаяся в обращении, включая потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверлённые монеты.
Предварительно желательно рассортировать монеты по номиналу, что позволит облегчить труд банковских работников и дать им возможность обслужить большее количество граждан.
Акция направлена на то, чтобы возвратить в оборот разменные монеты, скопившиеся у граждан, выявить изношенные и негодные монеты, а также сократить расходы на производство новых монет.