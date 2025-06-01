С 6 по 12 июня сотрудники ГАИ выявили 14 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.
По четыре нарушителя выявили в Слободзее, Дубоссарах и Каменке, по одному - в Бендерах и Григориополе.
Шесть пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Пять автолюбителей сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Трём водителям средств индивидуальной мобильности, согласно ст. 12.8-1 КоАП ПМР, назначен штраф в размере 2760 рублей ПМР.