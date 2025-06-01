Dnestr.TV

 
0

По данным УГАИ

По данным УГАИ
фото: novostipmr.com

С 6 по 12 июня сотрудники ГАИ выявили 14 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.

По четыре нарушителя выявили в Слободзее, Дубоссарах и Каменке, по одному - в Бендерах и Григориополе.

Шесть пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Пять автолюбителей сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Трём водителям средств индивидуальной мобильности, согласно ст. 12.8-1 КоАП ПМР, назначен штраф в размере 2760 рублей ПМР.
  • Вчера, 10:46
  • DTV
  • Просмотров: 80
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к п ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции
  • Спортивный турнир по джиу-джитсу

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к п ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции
  • Спортивный турнир по джиу-джитсу
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM