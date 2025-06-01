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В приднестровских водоёмах снова можно рыбачить

В приднестровских водоёмах снова можно рыбачить
фото: открытые источники

В Приднестровье завершилось действие запрета на рыболовство. Он был введён на два месяца (с 15 апреля по 15 июня включительно) в связи с нерестом.

Уже можно ловить рыбу в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах и остальных рыбохозяйственных водоёмах республики, сообщает novostipmr.com.
  • Вчера, 10:53
  • DTV
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