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В приднестровских водоёмах снова можно рыбачить
фото: открытые источники
В Приднестровье завершилось действие запрета на рыболовство. Он был введён на два месяца (с 15 апреля по 15 июня включительно) в связи с нерестом.
Уже можно ловить рыбу в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах и остальных рыбохозяйственных водоёмах республики, сообщает novostipmr.com.
- Вчера, 10:53
- DTV
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