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На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка
фото: NASA’s Goddard Space Flight Center/SDO

Вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце в ночь на 15 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"15 июня в 02:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4105 (S16W74) зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 18 минут", - говорится в сообщении.

Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не опасна для Земли, но является "самой мощной в текущем месяце".

Кроме того, отмечается, что на Солнце наблюдается увеличение вспышечной активности. "Прогноз в настоящий момент показывает почти 100% вероятность новых вспышек уровня M в течение ближайших двух суток и, существенную, около 20%, вероятность вспышек высшего X класса, которая может дополнительно вырасти в течение ближайших дней", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

  • Вчера, 11:03
  • DTV
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