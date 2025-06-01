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За сутки пожарные семь раз выезжали на тушение сухой травы

За сутки пожарные семь раз выезжали на тушение сухой травы

За сутки 15 июня пожарные республики семь раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы, мусора и сухостоя. Общая площадь – около 8 гектаров, сообщает пресс-центр МВД ПМР

Незавертайловка, Слободзейский район. На улице Лиманной огонь быстро распространялся по сухой траве и вплотную подошёл к жилым участкам. Два пожарных расчёта из Днестровска сработали оперативно. Пламя удалось отсечь и остановить. Помогали и местные жители. Площадь пожара – 5 гектаров.

Автодорога Парканы – Бычок. Возгорание сухостоя в районе карьера. Пожарные из Бендер справились за 25 минут. Сгорело около 2 гектаров травы.

Основная причина – неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица.

ГУпЧС призывает: не поджигайте траву! Это опасно, незаконно и может закончиться трагедией.
  • Вчера, 11:05
  • DTV
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