За сутки 15 июня пожарные республики семь раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы, мусора и сухостоя. Общая площадь – около 8 гектаров, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Незавертайловка, Слободзейский район. На улице Лиманной огонь быстро распространялся по сухой траве и вплотную подошёл к жилым участкам. Два пожарных расчёта из Днестровска сработали оперативно. Пламя удалось отсечь и остановить. Помогали и местные жители. Площадь пожара – 5 гектаров.
Автодорога Парканы – Бычок. Возгорание сухостоя в районе карьера. Пожарные из Бендер справились за 25 минут. Сгорело около 2 гектаров травы.
Основная причина – неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица.
ГУпЧС призывает: не поджигайте траву! Это опасно, незаконно и может закончиться трагедией.