Правительство изменило срок вступления в силу требований по использованию валидаторов для транспортных организаций, осуществляющих регулярные пригородные и междугородные перевозки пассажиров. Ранее Постановление Правительства «Об утверждении порядка, механизма внедрения и Правил применения автоматизированной системы оплаты проезда в городском электротранспорте и автомобильном транспорте общего пользования на регулярных маршрутах городских, пригородных и междугородных перевозок» содержало запрет на выезд на линию автобуса без транспортного терминала с 1 июля 2025 года. Теперь ограничения вступят в силу с 1 августа 2025 года, передает пресс-служба Правительства.
Аналогично сроки сдвинуты и для требования по обеспечению бесплатной доставки пассажиров до конечной остановки маршрута, если валидатор неисправен, то есть пассажиры не могут по техническим причинам оплатить или зарегистрировать проезд.
«В остальном же текущий график внедрения АСОП сохраняется», — акцентировал внимание первый заместитель Председателя Правительства — министр экономического развития Сергей Оболоник.
Введение автоматизированной системы оплаты проезда направлено на повышение качества пассажирских перевозок и упрощение процесса оплаты проезда. Валидаторы позволяют сделать процедуру более удобной и прозрачной как для пассажиров, так и для перевозчиков, а также способствуют снижению рисков безбилетного проезда и росту эффективности работы транспортных компаний.
На данном этапе не идет речь о полном переходе на безналичный расчет. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда требует постепенного внедрения для безболезненной адаптации граждан к современным реалиям в сфере перевозок. В том числе для исключительных случаев прорабатывается механизм оплаты наличными средствами, но с обязательной фиксацией такой поездки через валидатор. Детали обсуждаются разработчиками и регулятором АСОП.
Премьер также подчеркнул, что выстраиваемая сегодня система должна обеспечить баланс интересов пассажиров, перевозчиков и государства.
«Государство должно получать полноценные налоги. Перевозчик должен быть уверен, что работает в правовом поле без нарушений. А пассажир – пользоваться своими правами на перевозку в рамках публичного договора», — добавил Премьер.
На заседании Правительства отметили, что данные меры являются частью комплексного подхода к модернизации транспортной инфраструктуры и совершенствованию системы пассажирских перевозок. Внедрение автоматизированной системы оплаты и контроля проезда отвечает современным требованиям цифровизации и способствует развитию комфортного и безопасного транспортного сервиса для всех граждан.