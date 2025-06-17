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В "Молдовагаз" утвердили новый Совет директоров. Компанию могут лишить лицензии через полтора месяца

В "Молдовагаз" утвердили новый Совет директоров. Компанию могут лишить лицензии через полтора месяца
источник фото: tv8.md

Наблюдательный совет АО "Молдовагаз" утвердил новый состав Совета директоров компании. Должность председателя осталось вакантной, заполнили 8 из 9 кресел. Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету представил новых членов коллективу предприятия, сообщает tv8.md.

Как сообщили в пресс-службе компании, в состав исполнительного органа вошли: Вадим Чебан, ранее занимавший должность председателя правления предприятия, Раду Мандрабурка, возглавляющий Аппарат правления АО "Молдовагаз", а также Эдуард Каланча, руководитель проекта UCIPE.

Российский "Газпром" представлен в Совете директоров пятью членами: Михаилом Юрьевым, Павлом Власовым, Денисом Емельяновым, Романом Желновым и Антоном Бубеновым, которые занимают руководящие должности в различных структурах компании.

Должность председателя Совета директоров остаётся вакантной. Временно обязанности председателя будет исполнять Вадим Чебан в качестве заместителя председателя.

Всего в Совет директоров "Молдовагаза" входит 9 человек. "Газпром", владеющий контрольным пакетом акций, имеет право назначать пять представителей, тогда как правительство Молдовы назначает четырёх. Члены совета избираются на трёхлетний срок. Срок полномочий предыдущего состава истёк в конце июня.

Компанию могут лишить лицензии на поставку газа уже в августе, но остается много активов из смежной деятельности, которые позволят "Молдовагаз" продолжать работу.

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Возможное лишение лицензии на поставки газа в августе

Если до конца июля 2025 года "Молдовагаз" не завершит процедуру разделения видов деятельности в соответствии с законодательством, регулятор отзовет у компании лицензию на поставку газа и назначит другую компанию для поставок по регулируемым ценам. Как отметил 9 июня в эфире TV8 экс-министр энергетики Виктор Парликов, лишение "Молдовагаз" лицензии не означает конец существования компании, однако она столкнётся с серьёзными структурными изменениями после потери основного источника дохода.

Государственная компания Energocom может взять на себя поставки природного газа по всей территории Республики Молдова, став основным поставщиком с 1 августа 2025 года. 23 мая национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) присвоило компании статус "поставщика газа конечным потребителям с обязательствами по оказанию общественных услуг сроком на три года". Решение вступит в силу только в том случае, если дочерняя компания российского "Газпрома" — "Молдовагаз", откажется от юридического разделения функций транспортировки и поставки газа.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью TV8 подтвердил, что пока такого решения не принималось, и уже сроки не позволят его принять. Если переход состоится, Energocom автоматически получит базу потребителей в более 830 тысяч домохозяйств и предприятий, которые ранее были клиентами "Молдовагаз".
  • Вчера, 21:18
  • DTV
  • Просмотров: 58
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