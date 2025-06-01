В первом отборочном раунде Лиги Европы тираспольский футбольный клуб «Шериф» сыграет с косовской «Приштиной».
Таковы результаты состоявшейся сегодня жеребьевки.
Ожидается, что первая игра должна состояться 10 июля в Тирасполе, а вторая – 17 июля на выезде.
Теперь предстоит узнать, где будут проводиться матчи, поскольку Молдова не признаёт Косово, и до этого сборные Молдовы и Косово играли между собой на нейтральном поле.
ФК «Приштина» – футбольный клуб из одноименной столицы Косово. Немецкий портал Transfermarkt оценивает состав команды в 5,85 млн евро. По итогам сезона-2024/2025 «Приштина» стала обладателем Кубка Косово по футболу, потому и попала в квалификацию Лиги Европы. В прошлом сезоне «Приштина» завершила чемпионат на 6-м месте, пишет noi.md.