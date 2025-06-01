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С кем сыграет «Шериф» в первом отборочном раунде Лиги Европы

С кем сыграет «Шериф» в первом отборочном раунде Лиги Европы
источник фото: noi.md

В первом отборочном раунде Лиги Европы тираспольский футбольный клуб «Шериф» сыграет с косовской «Приштиной».

Таковы результаты состоявшейся сегодня жеребьевки.

Ожидается, что первая игра должна состояться 10 июля в Тирасполе, а вторая – 17 июля на выезде.

Теперь предстоит узнать, где будут проводиться матчи, поскольку Молдова не признаёт Косово, и до этого сборные Молдовы и Косово играли между собой на нейтральном поле.

ФК «Приштина» – футбольный клуб из одноименной столицы Косово. Немецкий портал Transfermarkt оценивает состав команды в 5,85 млн евро. По итогам сезона-2024/2025 «Приштина» стала обладателем Кубка Косово по футболу, потому и попала в квалификацию Лиги Европы. В прошлом сезоне «Приштина» завершила чемпионат на 6-м месте, пишет noi.md.
  • Вчера, 21:22
  • DTV
  • Просмотров: 53
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